Глава Fiat покинул пост из-за здоровья

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости . Генеральный директор автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне покинул свой пост по состоянию здоровья, главным управляющим директором (CEO) компании назначен глава марки Jeep Майк Мэнли , говорится в заявлении FCA.

FCA «с глубокой скорбью» сообщила в официальном заявлении, что состояние здоровья Маркионне «значительно ухудшилось», вследствие чего он больше «не сможет вернуться к работе».

"Совет директоров принял решение ускорить процесс смены генерального директора, который продолжался в последние месяцы, и назначил генеральным директором Майка Мэнли. В связи с этим совет предложит собранию акционеров, которое состоится в ближайшие дни, одобрить то, что Мэнли будет избран членом правления и начнет исполнять свои обязанности генерального директора компании", — говорится в заявлении.

Чтобы исключить перебои в деятельности компании, совет директоров немедленно наделил нового CEO всеми полномочиями. Как отмечается в заявлении, Мэнли и его управленческая команда продолжат реализовать бизнес-план на 2018-2022 годы, который был представлен компанией 1 июня.