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Серджио Маркионне покинул пост главы FCA
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Серджио Маркионне покинул пост главы FCA 

Motor.ru 23 минуты назад
Фото: Motor.ru
Правление концерна FCA выбрало нового генерального директора. Им стал глава компаний Jeep и Ram Майк Мэнли, кандидатура которого будет в ближайшее время утверждена на общем собрании акционеров. Решение о передаче полномочий Мэнли принято в связи с резким ухудшением здоровья Серджио Маркионне.
Маркионне перенес плановую операцию, после которой его состояние резко ухудшилось. Также пресс-служба FCA сообщает, что топ-менеджер вообще не сможет вернуться к работе. По данным итальянской прессы, 66-летний Серджио Маркионне находится в коме.
Руководство концерном возьмет на себя Майк Мэнли. Он же станет главным операционным директором по региону НАФТА. По словам Мэнни, его команда намерена придерживаться утвержденной стратегии развития концерна, анонсированной в июне. Одновременно с Мэнли на пост главы Ferrari назначен бывший исполнительный директор Philip Morris International Луи Камильери.
Маркионне возглавил Fiat в 2004 году. Под его руководством в 2014 году произошло поглощение Chrysler и создание концерна FCA. В 2016 году Маркионне вывел из состава объединенной компания Ferrari. В июне текущего года Маркионне представил новый пятилетний план развития концерна, в котором особое внимание было уделено Jeep, Maserati и Alfa Romeo. Покинуть пост главы FCA топ-менеджер намеревался в 2019 году.
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