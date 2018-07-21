Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Германии, Сироткин — 3-й

На автодроме «Хоккенхаймринг» в Германии завершилась третья свободная практика Гран-при Германии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Заубера» Шарль Леклер , второй результат показал партнёр Леклера по команде Маркус Эрикссон . у гонщика «Уильямса» Сергея Сироткинатретье время.

Практика для большинства пилотов была испорчена погодными условиями — большая часть гонщиков не прошла свой быстрый круг из-за дождя.

Формула-1. Гран-при Германии. Третья практика

14. Стоффель Вандорн («Макларен») — без времени

16. Карлос Сайнс («Рено») — без времени

17. Валттери Боттас («Мерседес») — без времени

18. Эстебан Окон («Форс Индия») — без времени