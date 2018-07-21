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Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Германии, Сироткин — 3-й
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Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Германии, Сироткин — 3-й 

Чемпионат.com 3 часа назад
На автодроме «Хоккенхаймринг» в Германии завершилась третья свободная практика Гран-при Германии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Заубера» Шарль Леклер, второй результат показал партнёр Леклера по команде Маркус Эрикссон. у гонщика «Уильямса» Сергея Сироткинатретье время.
Практика для большинства пилотов была испорчена погодными условиями — большая часть гонщиков не прошла свой быстрый круг из-за дождя.
Формула-1. Гран-при Германии. Третья практика
1. Шарль Леклер («Заубер») — 1.34,577  2. Маркус Эрикссон («Заубер») — +0,423  3. Сергей Сироткин («Уильямс») — +0,757  4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,996  5. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,082  6. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1,574  7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,296  8. Кими Райкконен («Феррари») — +3,178  9. Лэнс Стролл («Уильямс») — +3,816  10. Ромен Грожан («Хаас») — без времени
11. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени
12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени
13. Фернандо Алонсо («Макларен») — без времени
14. Стоффель Вандорн («Макларен») — без времени
15. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — без времени
16. Карлос Сайнс («Рено») — без времени
17. Валттери Боттас («Мерседес») — без времени
18. Эстебан Окон («Форс Индия») — без времени
19. Серхио Перес («Форс Индия») — без времени
20. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — без времени.
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