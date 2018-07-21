Гран-при Германии: Феттель на поуле, Сироткин — 12-й, Хэмилтон — 14-й

Поломка гидравлики выбила Хэмилтона из борьбы за поул, в то время как Сироткин на обновлённом «Уильямсе» повторил свой лучший результат.

Себастьян Феттель прервал серию поулов «Мерседеса» и переиграл Валттери Боттаса в квалификации перед своей домашней гонкой — Гран-при Германии. Его главный соперник Льюис Хэмилтон на этот раз оказался не у дел — из-за поломки машины британец показал лишь 14-й результат, пропустив второй сегмент и не попав в третий. Это была худшая квалификация действующего чемпиона мира в этом году.

В то же время Сергею Сироткину новое переднее антикрыло «Уильямса» позволило в третий раз пробиться во вторую часть квалификации и повторить лучший результат езона — 12-е место.

Катастрофа чемпиона

Проблемы Льюиса Хэмилтона стали главным событием квалификации. Под самый конец первого сегмента «Мерседес» британца потерял темп — возникла проблема в гидравлике. Инженеры проинструтировали гонщика остановить болид на обочине. Льюис остановился, выбрался из кокпита и попытался дотолкать автомобиль до боксов, но практического смысла в этом не было, это был скорее жест отчаяния. В результате, поскольку Хэмилтон лишился права выступать во втором сегменте — машина должна добраться до боксов своим ходом, в итоговом протоколе Льюис остался лишь 14-м.

«Я ещё никогда не видел Льюиса таким — для него это серьёзный удар», — заявил в эфире Sky Sports Нико Росберг , экс-чемпион мира и бывший напарник британца по «Мерседесу». Немец также отмечает, что причиной поломки в гидравлике могла стать ошибка самого пилота, когда тот слишком широко выехал в одном из поворотов и возвращался на трассу по жёстким поребрикам. Так или иначе, впервые с прошлогоднего Гран-при Бразилии Хэмилтону придётся начинать гонку из-за пределов первой десятки.

«Я сделаю всё, что в моих силах, и посмотрим, как высоко мне удастся пробиться, — сказал Хэмилтон. — Проблемы с гидравликой возникали и прежде, дело не в поребриках — мы их всегда так атакуем. Но прямо перед тем эпизодом мне показалось, что проблемы с рулевым управлением».

В финальном сегменте в борьбе за поул-позицию в итоге сошлись две «Феррари» , Валттери Боттас и Макс Ферстаппен — Даниэль Риккардо , напарник голландца по «Ред Булл», знал, что из-за штрафа за замену компонентов силовой установки будет стартовать последним и после первого сегмента из боксов не выезжал. «Ред Булл» до первой позиции так дотянуться и не смог, а вот Валттери до последнего сражался с гонщиками «Феррари».

В первых попытках быстрейшим оказался Себастьян Феттель, но на втором круге Валттери Боттас улучшил и с минимальным перевесом занял первую строчку. Однако Себ тоже был на трассе и под самым клетчатым флагом выдал блестящий круг с временем 1:11.212 и поставил новый рекорд «Хоккенхаймринга». Себ в итоге стартует первым, но разделит первый ряд стартового поля с Валттери Боттасом.

Кими Райкконен показал лишь третье время. Финн ошибся в первой попытке, поэтому вторую провёл чуть осторожнее. «Будем гоняться за команду, и в этом смысле стартовать третьим — весьма неплохо», — философски рассудил Райкконен. Правда, насторожить Кими должно то, что второй ряд ему предстоит делить с Максом Ферстаппеном, который всегда агрессивен на старте.

«Хаас» лидирует в средней группе

С шестого ряда гонку будут начинать Фернандо Алонсо и Сергей Сироткин — они будут первыми на решётке, кто сможет выбирать тип шин на стартовый отрезок. Алонсо уже выдал дежурную фразу о том, что его круг был прекрасен как никогда, а вот для Сергея Сироткина 12-е место это повторение лучшего результата в карьере (до этого россиянин квалифицировался 12-м в Баку). Судя по всему, новое переднее антикрыло «Уильямса» позволило сделать шаг вперёд и завтра у россиянина будут шансы на первые очки.

В ожидании двух прорывов

Льюису Хэмилтону в воскресенье предстоит прорыв — британец стартует 14-м и делит седьмой ряд стартовой решётки с Маркусом Эрикссоном (швед, к слову, уже в девятый раз подряд проигрывает квалификацию напарнику, более затяжная серия поражений только у Райкконена и Вандорна). Если на «Сильверстоуне» Хэмилтону удалось минимизировать потери от разворота на первом круге и прорваться на второе место, то в Германии зацепиться за подиум будет куда труднее, особенно, если гонка обойдётся без сейфти-кара. Непростая задача теперь стоит и перед Эстебаном Оконом, который впервые в этом сезоне вылетел уже в первом сегменте и будет стартовать 15-м. Француз отмечает, что ему помешал пропуск первой тренировки и дождь в третьей сессии: «Квалификацию мы ехали практически вслепую».

В третий раз в сезоне в полном составе не вышла из первого сегмента команда «Торо Россо» — Гасли и Хартли начнут гонку с 16-й и 17-й позиций. Пилоты не допускали серьёзных ошибок, но Гасли дал понять, что новинки «Торо Россо» не работают, и пока остальные прогрессируют, Фаэнца топчется на месте. В этот раз им удалось опередить лишь двух человек: Лэнса Стролла да Стоффеля Вандорна, который весь уик-энд не может настроить машину. Правда, оправдания бельгийца выглядят несколько неубедительно на фоне того, что для него это уже четвёртый подряд вылет в Q1 и одиннадцатое поражение от Алонсо в одиннадцати квалификациях сезона. И всё это под усиливающиеся слухи о том, что по окончании сезона «Макларен» заменит Вандорна на восходящую звезду Формулы-2 Ландо Норриса.

Ну, а с самой последней позиции в гонке стартует Даниэль Риккардо — австралийцу ещё до старта уик-энда обновили двигатель, чтобы тот смог выступить в Венгрии с относительно свежей силовой установкой. В последний раз Дэн стартовал с последнего ряда в Сильверстоуне в прошлом году и пробился тогда на пятое место на финише. Посмотрим, что ему удастся в этот раз.