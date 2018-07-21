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Хэмилтон: «Буду пилотировать так, будто от этого зависит моя жизнь»
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Хэмилтон: «Буду пилотировать так, будто от этого зависит моя жизнь» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о квалификации Гран-при Германии, по итогам которой действующий чемпион мира не вышел в третий сегмент.
«К вашему сведению, ни о какой ошибке там речи не шло. К вылету привел как раз отказ гидравлики, произошедший раньше. Именно из-за этого мне пришлось выехать за границы трассы и вернуться на нее через поребрик.
Почему я не остановил машину сразу, когда попросила команда? Все просто. Это квалификация, машина была по-прежнему на ходу, и я до последнего верил, что механикам удастся починить ее. Я никогда не сдаюсь, и худшее, о чем я могу подумать, — это то, что машину нельзя вернуть на трассу. В итоге я заглушил мотор и пытался дотолкать машину вручную, как бы смешно это ни казалось. С такой страстью я отношусь к гонкам.
Ну, а тем, кто радуется чужим неудачам, я просто сочувствую. Не знаю, что происходит в вашей жизни, что способствует сохранению этой злобы, но очень надеюсь, что это пройдет и у вас наступит белая полоса.
Ну, а завтра будет завтра. Я не могу предсказать, что будет. Но я не сдамся. Я буду пилотировать так, будто от этого зависит моя жизнь», — цитирует Хэмилтона Autosport.
Победителем квалификации этапа Формулы-1 Гран-при Германии стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
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