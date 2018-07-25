Скончался президент «Феррари» Серджио Маркьонне

Серджио Маркьонне не вышел из комы и скончался на 67-м году жизни. Рассказываем, почему без него «Феррари» будет другой.

В Цюрихе на 67-м году жизни скончался президент «Феррари» и глава концерна «ФИАТ Крайслер» Серджио Маркьонне. Несколько недель назад Маркьонне вынужден был лечь под хирургический нож из-за опухоли, но операция на плече привела к осложнениям, и итальянец впал в кому, которая оказалась необратимой. 25 июля 2018 года Серджио Маркьонне не стало. В честь президента «Феррари» вспоминаем его путь и объясняем, почему своим ренессансом в Формуле-1 «Скудерия» обязана именно ему.

Спаситель «Крайслера» из «ФИАТа»

Большинство болельщиков впервые узнали о Маркьонне в 2014 году, когда тот сменил на посту президента «Феррари» Луку ди Монтедземоло. Однако на деле Маркьонне к тому моменту уже был одним из лидеров автомобильной индустрии. В «ФИАТ» Маркьонне попал в 2003 году, когда его пригласил Умберто Аньелли , сын легендарного Джанни Аньелли . Сначала Маркьонне стал независимым консультантом совета директоров, а уже со следующего года — исполнительным директором компании. Именно Маркьонне, занимавший тогда пост президента Европейской ассоциации автомобилестроителей, в разгар финансового кризиса 2009 года организовал слияние «ФИАТа» и «Крайслера», что во многом спасло легендарную американскую марку.

В паддоке Формулы-1 Маркьонне стал появляться в 2007-м, когда Кими Райкконен сенсационно вырвал чемпионство у гонщиков «Макларена» — это последний на данный момент титул гонщика «Феррари». «Скудерия» тогда вступала в большой переходный период пост-шумахеровской эпохи, но главным в Маранелло оставался Лука ди Монтедземоло, в то время как Маркьонне держался в тени и контролировал происходящее от имени «ФИАТа», владельца «Феррари». Дела у команды, правда, шли всё хуже и хуже. В 2008-м Фелипе Масса проиграл чемпионат Льюису Хэмилтону , а после смены регламента в сезоне-2009 «Феррари» откатилась в середину пелотона, уступая более совершенным с аэродинамической точки зрения болидам «Ред Булл» — трижды Фернандо Алонсо заканчивал сезон на втором месте, но победа каждый раз оказывалась недосягаемой.

В Маранелло возлагали большие надежды на новый технический регламент 2014 года, открывший эпоху турбогибридных моторов в Формуле-1, но этот переход принёс лишь новые разочарования: отставание от силовых установок «Мерседеса» на несколько лет предопределило положение «Феррари» в статусе догоняющих. Полетели головы. Сначала ушёл Стефано Доменикали , на место которого назначили Марко Маттиаччи, человека, который вообще ничего не знал о гонках, потом ушёл и он, а в октябре 2014-го Маркьонне стал президентом «Феррари», сменив ди Монтедземоло. «Ди Монтедземоло добился выдающихся финансовых успехов, он многое дал „Феррари“ с промышленной точки зрения, но мы не побеждали уже шесть лет, — говорил тогда Маркьонне. — У нас лучшие гонщики в мире — два чемпиона мира, нам непозволительно стартовать между 7-м и 13-м местами».

Новый порядок в Маранелло

Став президентом «Феррари», Маркьонне начал наводить порядок — и весьма в этом преуспел. Первым делом на должность руководителя команды президент назначил Маурицио Арривабене, который уже долгие годы курировал работу «Феррари» со стороны « Филип Моррис », главного спонсора «Скудерии». Образ Арривабене резко контрастировал с имиджем Доменикали или Маттиаччи — жёсткий, уверенный в себе, готовый во время провалов брать на себя ответственность. Примерно в то же время Маркьонне прекратил постоянные перестановки в техническом штабе. При Маркьонне на должности технического директора закрепился Маттиа Бинотто, прежде возглавлявший департамент разработки моторов и добившйися там какого-никакого прогресса — сейчас силовые установки «Скудерии» наводят страх даже на «Мерседес».

Нельзя сказать, что все перестановки проходили гладко. В паддоке очень много обсуждали внутренний конфликт в Маранелло, где Бинотто на фоне прогресса машины, по слухам, пытался занять место руководителя команды. Говорили даже, что в самой острой фазе противостояния Арривабене угрожал уйти из «Феррари» вместе с «Филип Моррис». Но никто так и не ушёл, Арривабене по-прежнему руководитель команды, Бинотто — технический директор, а слухи остались только слухами.

И это, пожалуй, главная иллюстрация успехам Маркьонне в качестве президента «Феррари» — при нём атмосфера в Маранелло наладилась, это больше не мечущиеся из стороны в сторону люди, а уверенная в своих силах команда. Никогда прежде «Феррари» не была так похожа на саму себя времён Тодта и Шумахера, как при Маркьонне.

И, конечно, не стоит забывать о результатах: с начала сезона-2017 «Феррари» практически не уступает «Мерседесу» по чистой скорости, а порой — в чистую переигрывает «Серебряные стрелы», провоцируя в немецких рядах настоящую панику. Заметно снизилось число ошибок команды во время гонки, потому что теперь сотрудники находятся на своём месте и превосходно знают свой участок работы — и пусть это во многом заслуга Маурицио Арривабене, именно Маркьонне поставил его в команде главным.

Что будет с «Феррари»?

В должности президента «Феррари» Серджио Маркьонне сразу стал одним из главных авторитетов в команде. Он вёл команду уверенно, отстаивал интересы «Феррари» в спорах с «Либерти», новыми владельцами Формулы-1. Он был в курсе всего, что происходит в паддоке, и горячо поддерживал Шарля Леклера — слухи о том, что монегаск уже подписал контракт со «Скудерией» на следующий год, основывались как раз на поддержке Маркьонне.

Маркьонне держал руку на пульсе событий вплоть до ухудшения здоровья в феврале. Так, в интервью итальянской прессе перед зимними тестами он заявил следующее: «Последние несколько дней я провёл в Маранелло, и считаю, что ребята из отдела дизайна уж слишком расслаблены. Из этого я могу лишь заключить, что либо они построили какую-то хрень, либо настоящего зверя!». Теперь, когда Маркьонне больше нет, всех интересует, что дальше будет с «Феррари». Новым президентом «Скудерии» стал Джон Элканн , внук и наследник Джанни Аньелли, а пост исполнительного директора занял Луис Кэри Камильери. Предполагается, что Маркьонне был главным идеологом перемен, в то время как Арривабене и директора компании настроены более консервативно. Говорят, что смена власти на руку Кими Райкконену — руководитель команды рассчитывает сохранить финна в составе.

Как будет на самом деле, не знает никто. Серджио Маркьонне действительно был уникален и принимал смелые решения. Без него «Феррари» станет другой. Без него другим станет и паддок. Тем не менее всего за какие-то полтора десятка лет Дон Серджио навсегда вписал своём имя в историю марки «Феррари» и «Скудерии» — её гоночного подразделения. Лишь при Маркьонне «Феррари» вспомнила, каково это — бороться за титул. Жаль лишь, что самой главной победы своей команды он так и не застал.