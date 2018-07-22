«На прямых мы уступали „Феррари“ 0,5 секунды»: Вольф из Mercedes считает это сигналом тревоги

Прогресс команды Ferarri на квалификации к Гран-при Германии вызвал у исполнительного директора Mercedes Тото Вольфа определенное беспокойство.

Вольф отметил, что в этих гонках его команда уступила полсекунды на круге и это является ясным сигналом тревоги.

При этом глава команды «Мерседес» не намерен смотреть на соперников, а призывает выяснить побеждать и бороться на чемпионский титул.

Последние четыре года глава команды F-1 Red Bull Racing Кристиан Хорнер регулярно жаловался Вольфу на недостаток скорости на прямых участках трассы, тогда как на разных поворотах Mercedes показывал лучшие результаты.

При этом Тото Вольф указывает что у команды Ferrari отличная силовая установка с высокой производительностью.

В своем интервью Вольф выразил уверенность, что если другим командам удается добиться потрясающих результатов, то и Mercedes это по силам.