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«На прямых мы уступали „Феррари“ 0,5 секунды»: Вольф из Mercedes считает это сигналом тревоги
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«На прямых мы уступали „Феррари“ 0,5 секунды»: Вольф из Mercedes считает это сигналом тревоги 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
Прогресс команды Ferarri на квалификации к Гран-при Германии вызвал у исполнительного директора Mercedes Тото Вольфа определенное беспокойство.
Вольф отметил, что в этих гонках его команда уступила полсекунды на круге и это является ясным сигналом тревоги.
При этом глава команды «Мерседес» не намерен смотреть на соперников, а призывает выяснить побеждать и бороться на чемпионский титул.
Последние четыре года глава команды F-1 Red Bull Racing Кристиан Хорнер регулярно жаловался Вольфу на недостаток скорости на прямых участках трассы, тогда как на разных поворотах Mercedes показывал лучшие результаты.
При этом Тото Вольф указывает что у команды Ferrari отличная силовая установка с высокой производительностью.
В своем интервью Вольф выразил уверенность, что если другим командам удается добиться потрясающих результатов, то и Mercedes это по силам.
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