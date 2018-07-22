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Алонсо: «В 2021 году меня не будет в Формуле-1»
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Алонсо заявил, что в 2021 году его не будет в «Формуле-1» 

RT на русском 56 минут назад
Фото: © Hoch Zwei globallookpress.com
Испанский пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо заявил, что в 2021 году точно не будет выступать в «Формуле-1».
Как сообщает Marca, отвечая на вопрос о новом регламенте чемпионата, который должен вступить в силу в 2021 году, 36-летний испанец заявил: «Для меня это не очень важно, меня здесь в 2021 году всё равно не будет, поэтому меня это не особо волнует».
Алонсо, дебютировал в «Формуле 1» в 2001 году. Он является двукратным чемпионом «Формулы-1». Свои титулы он завоевал в 2005 и 2006 годах в составе «Рено». В 2010, 2012 и 2013 годах он становился вице-чемпионом выступая за «Феррари». С 2014 года испанец выступает за «Макларен».
Ранее появилась информация, что с 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски.
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