Алонсо: «В 2021 году меня не будет в Формуле-1»

Алонсо заявил, что в 2021 году его не будет в «Формуле-1»

Испанский пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо заявил, что в 2021 году точно не будет выступать в «Формуле-1».

Как сообщает Marca, отвечая на вопрос о новом регламенте чемпионата, который должен вступить в силу в 2021 году, 36-летний испанец заявил: «Для меня это не очень важно, меня здесь в 2021 году всё равно не будет, поэтому меня это не особо волнует».

Алонсо, дебютировал в «Формуле 1» в 2001 году. Он является двукратным чемпионом «Формулы-1». Свои титулы он завоевал в 2005 и 2006 годах в составе «Рено» . В 2010, 2012 и 2013 годах он становился вице-чемпионом выступая за «Феррари» . С 2014 года испанец выступает за «Макларен».

Ранее появилась информация, что с 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски.