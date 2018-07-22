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Пилот выполняет безумные трюки в каньоне: кадры от первого лица
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Пилот выполняет безумные трюки в каньоне: кадры от первого лица 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Пилот Фред Норт выполняет сумасшедшие трюки на вертолете и публикует видеоролики в Instagram, собирая тысячи лайков.
Пилот вертолета AS350 AStar публикует в Instagram свои сумасшедшие трюки, которые он выполняет, пролетая в извилистых каньонах, джунглями и другими экзотическими местами на планете.
Как пишет The Drive, пилот Фред Норт снимает захватывающие видео, на которых его вертолет подлетает очень близко к другим транспортным средствам, к деревьям и горам. Невообразимо, как мастерски пилот управляет вертолетом.
Вместе со своей командой Team 5 Aerials пилот бывает в самых экзотических местах на планете и они делают невероятные ролики, в реальность которых сложно поверить.
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