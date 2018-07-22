Риккардо готов продлить контракт с «Ред Булл» на следующей неделе

Австралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо вскоре планирует продлить контракт с командой. Об этом 29-летний гонщик сообщил лично.

«Это становится все более реалистичным, я бы так сказал. Пазл складывается, и, полагаю, уже в начале следующей недели я попытаюсь решить этот вопрос.

Было ли желание продлить контракт моим решением? По большей части да. Но пока мы еще ничего не согласовали», — цитирует Риккардо autosport.com.