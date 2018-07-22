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Риккардо готов продлить контракт с «Ред Булл» на следующей неделе
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Риккардо готов продлить контракт с «Ред Булл» на следующей неделе 

SPORT24.ru 48 минут назад
Австралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо вскоре планирует продлить контракт с командой. Об этом 29-летний гонщик сообщил лично.
«Это становится все более реалистичным, я бы так сказал. Пазл складывается, и, полагаю, уже в начале следующей недели я попытаюсь решить этот вопрос.
Было ли желание продлить контракт моим решением? По большей части да. Но пока мы еще ничего не согласовали», — цитирует Риккардо autosport.com.
Переговоры между «Ред Буллом» и Риккардо идут уже долгие месяцы. По информации СМИ, гонщик рассматривал вариант с переходом в «Мерседес» по окончании сезона, но пилоты Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас продлили контракты с немецкой конюшней, потому такая альтернатива для Риккардо отпала.
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