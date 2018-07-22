Гран-при Германии: Хэмилтон победил, Феттель и Сироткин сошли

Две недели назад Хэмилтон проиграл домашнюю гонку, но блестяще реабилитировался, выиграв Гран-при Германии при старте с 14-го места.

А вот для Сергея Сироткина старт откровенно не задался. Уже на первом круге россиянин пропустил Окона и Хэмилтона, затем не смог сдержать позади Эрикссона, а после атаки Риккардо Сергей откатился на 16-е место — непосредственно перед Лэнсом Строллом. Увы, несмотря на новое переднее антикрыло, на первых кругах «Уильямс» смотрелся также как в предыдущих гонках. Тем временем, Хэмилтон продолжил прорыв. На восьмом круге Льюис прошёл Грожана, кругом позже опередил Переса, на одиннадцатом оставил позади Хюлькенберга. На 14-м круге Хэмилтон обогнал Кевина Магнуссена и вырвался уже на пятое место — позади пятёрки лидеров. Правда, этот прорыв стоил британцу 25 секунд относительно Феттеля.

Райкконен выходит вперёд. Ненадолго

Пит-стопы начались на 14-м круге намного раньше других лидеров в боксы поехал Кими Райкконен. Себастьян Феттель оставался на трассе до 25-го круга и вернулся с пит-лейна позади напарника. «Мерседес» провёл пит-стоп Боттасу на 28-м, Ферстаппен поменял шины на 29-м, и оба пилота тоже проиграли Райкконену. В итоге две «Феррари» расположились на двух первых позициях, а отрыв от Валттери Боттаса вырос до 11 секунд. Льюис Хэмилтон, тем временем, выбрался на третью позицию, и несмотря на то, что прошёл на своём комплекте «софта» свыше 30 кругов, шёл в темпе «Феррари» — Райкконен и Феттель шли далеко не на пределе возможностей. Кими лидировал, но его шины были намного более изношены, чем на машине Себа. «Почему мы так едем? Мы убиваем шины, — жаловался Феттель, призывая команду выпустить его вперёд. — Чего вы ждёте?». Дилемму «Феррари» решила на 39-м круге. «Кими, мы обе машины должны беречь шины, чтобы уложиться в тактику», — сказал финну по радио Джок Клиа. И буквально через несколько секунд Райкконен подвинулся в «шпильке», вернув Феттелю первую позицию. К 42-му кругу Себ уехал от Кими на две с половиной секунды, шедший третьим Боттас проигрывал лидеру почти восемь, а сменивший шины Льюис Хэмилтон откатился на пятую позицию, пропустив Макса Ферстаппена. Правда, на последних кругах в распоржении британца были более мягкие шины, чем у других лидеров — «ультрасофт» против «софта». До финиша оставалось ещё 25 кругов…

Когда дождь — не дождь

Всю неделю синоптики обещали дождь в дни Гран-при Германии, и за 20 с небольшим кругов до финиша над отдельными участками трассы действительно начались осадки, пусть и довольно слабые. Леклер , Алонсо и Гасли решили рискнуть и сразу отправились за «дождевыми» и «промежуточными» шинами. На 47-м круге, несмотря на то, что дождь пока не усиливался, на «промежуточные» перешёл Макс Ферстаппен — до этого голландец едва не вылетел на торможении на сырой трассе. По большей части асфальт оставался сухим, перешедшие на «дождевые» шины гонщики теряли относительно пелотона по семь-десять секунд. И постепенно все начали один за другим возвращаться на «слики». Леклер и Гасли в итоге провалились в самый конец пелотона, а вот Максу Ферстаппену повезло удержаться пятым — отрыв «Ред Булл» от Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга позволял дважды сменить резину без потери позиции.

Гром среди пасмурного неба

Дождь стих и борьба продолжилась, хотя на влажной трассе гонщики регулярно допускали ошибки — развернуло Серхио Переса, дважды вылетал Шарль Леклер, объезжая круговых за пределы трассы выехал Кими Райкконен. Этим удалось воспользоваться Валттери Боттасу, который на более свежих шинах догнал «Феррари» и отобрал у соотечественника второе место. Однако настоящий гром среди пасмурного неба прогремел на 51-м круге — Себастьян Феттель, лидер гонки, не смог удержать на скользком торможении свою «Феррари» и, пропахав гравий, уткнулся в отбойник. У Себа был уверенный отрыв, победа сама шла немцу в руки, но один-единственный инцидент вывел Феттеля из борьбы, а на трассу выехал автомобиль безопасности.

На первое место должен был выйти Валттери Боттас, но «Мерседес» срочно позвал финна в боксы, чтобы поставить ему свежие шины, но пит-стоп обернулся чудовищной заминкой. На трассу Боттас вернулся лишь позади Райкконена с Хэмилтоном. Однако кругом позже пит-стоп провели и Райкконену. Так, на первом месте оказался Льюис, а Райкконен и Боттас расположились вторым и третьим, зато у них были свежие шины. Относительно свежая резина была и у Ферстаппена, по-прежнему шедшего четвёртым. Но ещё более неординарное решение приняли в «Рено» , «Хаасе» и «Уильямсе». Воспользовавшись сейфти-каром, во всех трёх командах в надежде на усиление дождя «переобули» своих пилотов в «промежуточные» шины. Но дождь не пошёл, и ещё до рестарта почти все вернулись к «сликам».

Реванш за «Сильверстоун»

Автомобиль безопасности покинул трассу за десять кругов до финиша. Хэмилтон, прикрываемый сзади Боттасом, уверенно разогнался, но Райкконен не отставал от пары «Серебряных стрел» и в любой момент готов был пойти в атаку. Но в атаку неожиданно пошёл Боттас — Валттери попытался пройти Хэмилтона в «шпильке», затем обозначил ещё одну атаку, но британец закрыл траекторию. И стоило Льюису сбросить напарника с антикрыла, британец установил быстрейший круг гонки и оторвался от Боттаса на полторы секунды. В следующее мгновение Валттери попал под прессинг Райкконена и о борьбе за лидерство уже не помышлял. Макс Ферстаппен шёл неподалёку, но скорости «Ред Булл» не хватало, чтобы вмешаться в сражение за подиум. В итоге вплоть до финиша борьба шла исключительно позиционная: Хэмилтон уверенно сохранил первое место, Боттас приехал вторым и принёс «Мерседесу» второй дубль в сезоне, а Кими Райкконен спас для «Феррари» 15 очков за третье место. Макс Ферстаппен закончил гонку четвёртым.