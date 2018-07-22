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Себастьян Феттель: «Не думаю, что после сегодняшней ошибки с трудом усну»
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Себастьян Феттель: «Не думаю, что после сегодняшней ошибки с трудом усну» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: f1-world.ru
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель назвал своей ошибкой вылет с трассы во время «Гран-при Германии». Немец шел в лидерах, но разбил болид и не смог финишировать.
— Не думаю, что это было огромной ошибкой, — цитирует Sky Sports Феттеля. — Не думаю, что я сегодня с трудом усну после того, что сделал. Но все же это очень разочаровывает, потому что до этого момента все было хорошо, и дождь нам не был нужен.
Это был один из тех самых моментов. Это была моя ошибка, поэтому я извинился перед командой, они сделали все верно.
Все было в моих руках, но небольшая ошибка — и огромное разочарование.
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