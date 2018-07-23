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Кими Райкконен: «Командное сообщение было не совсем понятным»
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Кими Райкконен: «Командное сообщение было не совсем понятным» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: F1News.ru
Пилот "Феррари" Кими Райкконен прокомментировал использование командной тактики на Гран-при Германии. Он занял третье место, а победу в гонке одержал представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
— У нас в команде есть ряд определенных правил, но сообщение было не совсем понятным, — цитирует гонщика Autosport. — Я был быстр, просто в какой-то момент гонки стало понятно, что было бы лучше провести два пит-стопа. Но в любом случае это мало что изменило в итоге. У меня возникли некоторые проблемы с круговыми, в результате чего я пропустил Валттери (Боттаса). В общем, гонка получилась сложной. Я немного расстроен результатом, но ничего не поделаешь. На следующем этапе мы постараемся отыграться.
Во время гонки команда попросила Райкконена пропустить вперед Себастьяна Феттеля.
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