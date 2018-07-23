Кими Райкконен: «Командное сообщение было не совсем понятным»

— У нас в команде есть ряд определенных правил, но сообщение было не совсем понятным, — цитирует гонщика Autosport. — Я был быстр, просто в какой-то момент гонки стало понятно, что было бы лучше провести два пит-стопа. Но в любом случае это мало что изменило в итоге. У меня возникли некоторые проблемы с круговыми, в результате чего я пропустил Валттери (Боттаса). В общем, гонка получилась сложной. Я немного расстроен результатом, но ничего не поделаешь. На следующем этапе мы постараемся отыграться.