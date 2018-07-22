Хэмилтон сказал, что победа на Гран-при Германии является настоящим доказательством того, что нельзя никогда сдаваться

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы на этапе «Формулы-1» Гран-при Германии.

«Если бы я мог описать чувства прямо сейчас… Что за день, настоящее доказательство того, что ты никогда не должен сдаваться. Команда проделала выдающуюся работу, как и всегда. Невозможно их отблагодарить в полной мере. Я продолжал верить, и вера оправдалась», — написал Хэмилтон в своём Twitter.

Британец победил на Гран-при Германии, хотя стартовал с 14-й позиции.

Ранее Хэмилтон вышел в лидеры общего зачёта «Формулы-1» после Гран-при Германии.