Хэмилтон получил предупреждение и сохранил победу на Гран-при Германии 

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил предупреждение от стюардов Гран-при Германии за то, что во время режима автомобиля безопасности собирался заехать на пит-стоп для смены шин, однако в последний момент передумал и вернулся на трассу, проехав при этом через траву. Таким образом, Льюис сохранил свою победу, избежав серьёзного наказания за этот инцидент. По спортивному регламенту чемпионата, пересечение белой линии при заезде на пит-лейн разрешается только в случае форс-мажорных обстоятельств, причём эти обстоятельства должны быть признаны таковыми стюардами.
Посмотреть фото документа можно в «твиттере» команды.