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Падди Лоу: «У болида Сироткина произошла протечка масла»
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Падди Лоу: «У болида Сироткина произошла протечка масла» 

Спорт-Экспресс 17 минут назад
Фото: F1News.ru
Технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал сход гонщиков команды Сергея Сироткина и Лэнса Стролла во время «Гран-при Германии».
— Мы очень разочарованы сегодняшним результатом, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Лоу. — Это была особенно сложная гонка. Дождь — это всегда испытание для гонщиков из-за быстро меняющихся условий. Мы бы могли назвать гонку хорошей, потому что шли на довольно неплохих позициях и, возможно, набрали бы очки, но оба болида сломались по разным причинам. Это был серьезный удар.
У Сергея произошло возгорание из-за утечки масла где-то в двигателе, мы все еще исследуем это. У Лэнса отказал задний тормоз, что привело к потере контроля над задними колесами. В обоих случаях нам пришлось немедленно остановить машины.
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