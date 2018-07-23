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F1: Феттель — в стене, Хэмилтон — на коне
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F1: Феттель — в стене, Хэмилтон — на коне 

CarClub 8 минут назад
Фото: CarClub
Воскресная гонка Гран-при Германии на автодроме Хоккенхайма завершала первую половину сезона в Формуле-1 и стала пока самой интересной в текущем сезоне. В первую очередь, из-за дождя, начавшегося на исходе второй трети дистанции. К тому времени в гонке уверенно лидировал стартовавший с поула Себастьян Феттель (Ferrari).
К разочарованию большей части публики, собравшейся на трибунах автодрома, и самого Феттеля, который страстно мечтал одержать свою первую в карьере победу на Хоккенхаймринге, за 15 кругов до финиша немецкий пилот допустил ошибку в пилотировании на мокром асфальте, вылетел с трассы и врезался в щит ограждения, застряв в гравии и оформив сход. После рестарта в гонке доминировал главный соперник Феттеля в борьбе за мировую корону Льюис Хэмилтон (Mercedes), которому не помешали одержать очередную четвертую в сезоне и 66-ю в карьере победу ни старт с 14-го места, ни дождь, ни соперники. И, наконец, здорово сработала команда британца, которая не только разработала и реализовала идеальную выигрышную стратегию, но еще и прямым текстом попросила Валттери Боттаса не предпринимать попыток обгона своего партнера по команде.
В итоге, «Серебряные стрелы» сотворили второй победный дубль в сезоне и вышли в лидеры, как в личном, так и в командном зачете.
В отличие от преуспевающей и довольной Mercedes AMG Petronas Motorsport у Williams Martini Racing — везде катастрофа. Мало того, что FW41 продолжает оставаться самой медленной машиной в Чемпионате, команда фактически «сплавляет» одного из своих пилотов. Речь о Сергее Сироткине. В квалификации россиянин в очередной раз был быстрее своего напарника, пробившись во второй сегмент и заняв 12-е место (Лэнс Стролл показал 19-й результат), а в гонке команда в очередной же раз нашла способ устранить русского и вывести канадца вперед. На этот раз на пит-стопе «произошла заминка» со сменой заднего левого колеса, которая позволила Строллу-младшему опередить ехавшего впереди с четырехсекундным запасом Сироткина. Не лишним будет напомнить, что миллиардер Лоуренс Стролл (папа Лэнса — авт.) является главным источником финансирования британской команды.
Впрочем, не все во власти Строллов. До финиша Лэнс добраться не сумел — на 54-м круге отказали тормоза. Сироткин сошел двумя кругами ранее из-за утечки масла и возгорания болида. Черная полоса «белой команды» продолжается и конца-края ей пока не видно. Третий русский в Формуле-1 по-прежнему остается без зачетных очков. Единственным во всем пелотоне.
Результаты Гран-при Германии F1 2018
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:32:29.845  Валттери Боттас (Mercedes) +4.535  Кими Райкконен (Ferrari) +6.732  Макс Ферстаппен (Red Bull) +7.654  Нико Хюлкенберг (Renault) +26.609  Роман Грожан (Haas F1) +28.871  Серхио Перес (Force India) +30.556  Эстебан Окон (Force India) +31.750  Маркус Эриксон (Sauber) +32.362  Брендон Хартли (Toro Rosso) +34.197  Кевин Магнуссен (Haas F1) +34.919  Карлос Сайнс (Renault) +43.069  Стоффель Вандорн (McLaren) +46.617  Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг
Шарль Леклер (Sauber) +1 круг
Фернандо Алонсо (McLaren) +2 круга
Сходы: Лэнс Стролл (Williams), Себастьян Феттель (Ferrari), Сергей Сироткин (Williams), Даниэль Риккардо (Red Bull).
Не везет Даниэлю Риккардо. Для австралийца, на машине которого отказала силовая установка, это уже четвертый сход в текущем сезоне — больше нет ни у кого, столько же — только у Грожана.
Классификация пилотов в Чемпионате мира Формулы-1 2018 года после 11-го этапа
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 188 очков
Себастьян Феттель (Ferrari) 171  Кими Райкконен (Ferrari) 131  Валттери Боттас (Mercedes) 122  Даниэль Риккардо (Red Bull) 106  Макс Ферстаппен (Red Bull) 105  Нико Хюлкенберг (Renault) 52  Фернандо Алонсо (McLaren) 40  Кевин Магнуссен (Haas F1) 39  Серхио Перес (Force India) 30 …
Кубок конструкторов
Mercedes-Benz 310 очков
Ferrari 302  Red Bull Racing 211  Renault 80  Force India 59  Haas 59  McLaren 48  Toro Rosso 20  Sauber 18  Williams 4  Следующий этап Чемпионата мира — Гран-при Венгрии — пройдет в ближайшие выходные.
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