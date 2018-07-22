Ещё
Сергей Сироткин: «Я был уверен в себе, но мне сказали остановиться»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Сироткин: «Я был уверен в себе, но мне сказали остановиться» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подчеркнул, что неплохо проводил гонку на «Гран-при Германии» до проблем с болидом. Российский гонщик незадолго до финиша вынужден был сняться — его автомобиль задымился.
— Это была хорошая гонка, и мне пришлось много побороться на старте, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Сироткина. — У меня были хорошие противостояния, в которых я выходил победителем, но были и те, в которых я уступил, хотя не должен был. Но после того, как гонка вошла в русло, мы шли хорошо, справлялись с управлением. Темп был нормальным. Когда начался дождь, я был уверен в себе и быстро ликвидировал разрыв между машинами. Когда автомобиль безопасности ушел, я почувствовал, что это наш шанс, но, к сожалению, со мной связались и сказали немедленно остановиться.
Спорт-Экспресс: последние новости
Феттель и Сироткин сошли с дистанции на "Гран-при Германии" Макс Ферстаппен: "После такой хаотичной гонки четвертое место – это настоящий успех" Кими Райкконен: "Командное сообщение было не совсем понятным"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британское СМИ заплатит за ложные обвинения в допинге5
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире318
«Поставил на колени Россию»898
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена88
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение