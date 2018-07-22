Сергей Сироткин: «Я был уверен в себе, но мне сказали остановиться»

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подчеркнул, что неплохо проводил гонку на «Гран-при Германии» до проблем с болидом. Российский гонщик незадолго до финиша вынужден был сняться — его автомобиль задымился.

— Это была хорошая гонка, и мне пришлось много побороться на старте, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Сироткина. — У меня были хорошие противостояния, в которых я выходил победителем, но были и те, в которых я уступил, хотя не должен был. Но после того, как гонка вошла в русло, мы шли хорошо, справлялись с управлением. Темп был нормальным. Когда начался дождь, я был уверен в себе и быстро ликвидировал разрыв между машинами. Когда автомобиль безопасности ушел, я почувствовал, что это наш шанс, но, к сожалению, со мной связались и сказали немедленно остановиться.