Жак Вильнев: Со стороны просто говорить, что ошибка Феттеля очень глупая

Германия — не для немцев! Феттель сошел на домашнем Гран-при 31-летний немец лидировал до 51 круга, но после начала небольшого дождя не смог вписаться в поворот и завершил гонку в гравии.

«Ошибиться так довольно просто, — приводит Motorsport.com слова Феттеля. — Никогда не знаешь, сколько воды в том или ином месте. Ты ведь лидируешь в гонке.

Когда ты находишься на втором или третьем месте, то видишь лидера и остальных гонщиков. Со стороны просто говорить, что эта ошибка очень глупая. Она просто может дорого стоить».

Напомним, после вылета Феттеля на первое место вышел Льюис Хэмилтон , вернувший себе лидерство в общем зачете. После 11 этапов британец опережает немца на 17 очков.

Следующий этап Гран-при Венгрии пройдет 27-29 июля на трассе «Хунгароринг».