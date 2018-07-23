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Жак Вильнев: Со стороны просто говорить, что ошибка Феттеля очень глупая
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Жак Вильнев: Со стороны просто говорить, что ошибка Феттеля очень глупая 

Советский спорт 31 минуту назад
Фото: SovSport.Ru
Чемпион мира Жак Вильнев высказался о вылете пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля с трассы во время Гран-при Германии.
Германия — не для немцев! Феттель сошел на домашнем Гран-при  31-летний немец лидировал до 51 круга, но после начала небольшого дождя не смог вписаться в поворот и завершил гонку в гравии.
«Ошибиться так довольно просто, — приводит Motorsport.com слова Феттеля. — Никогда не знаешь, сколько воды в том или ином месте. Ты ведь лидируешь в гонке.
Когда ты находишься на втором или третьем месте, то видишь лидера и остальных гонщиков. Со стороны просто говорить, что эта ошибка очень глупая. Она просто может дорого стоить».
Напомним, после вылета Феттеля на первое место вышел Льюис Хэмилтон, вернувший себе лидерство в общем зачете. После 11 этапов британец опережает немца на 17 очков.
Следующий этап Гран-при Венгрии пройдет 27-29 июля на трассе «Хунгароринг».
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