Команда Формулы-Е «Течита» стала партнёром DS Automobiles 

Команда Формулы-Е «Течита», чей гонщик Жан-Эрик Вернь стал чемпионом сезона-2017/2018, объявила о контракте с новым техническим партнёром. Начиная с сезона-2018/2019 «Течита» будет работать с подразделением «Ситроена» DS Automobiles. Новый автомобиль «Течиты» получит название DS E-TENSE FE 19, официальная презентация обновлённой команды состоится 1 октября перед стартом пятого сезона Формулы-Е.
«Течита» ранее являлась клиентской командой «Рено» и заняла в предыдущем сезоне второе место, немного уступив заводской команде «Ауди». DS Automobiles в трёх предыдущих сезонах сотрудничала с командой «Вёрджин». В сезоне-2017/2018 «Вёрджин» заняла третье место.