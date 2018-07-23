Команда Формулы-Е «Течита» стала партнёром DS Automobiles

Команда Формулы-Е «Течита», чей гонщик Жан-Эрик Вернь стал чемпионом сезона-2017/2018, объявила о контракте с новым техническим партнёром. Начиная с сезона-2018/2019 «Течита» будет работать с подразделением «Ситроена» DS Automobiles. Новый автомобиль «Течиты» получит название DS E-TENSE FE 19, официальная презентация обновлённой команды состоится 1 октября перед стартом пятого сезона Формулы-Е.