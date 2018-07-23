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Хэмилтон отреагировал на свист в свой адрес на Гран-при Германии
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Хэмилтон отреагировал на свист в свой адрес на Гран-при Германии 

Чемпионат.com 56 минут назад
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что его сильно освистывали на Гран-при Германии. Хэмилтон выиграл гонку, а его основной соперник в борьбе за титул — немец Себастьян Феттель сошёл с дистанции.
«Сегодня было много освистываний и ненависти ко мне, но я ожидал этого здесь, в Германии. Единственное, что имеет значение, — это команда Льюиса, я видел вас и надеюсь, что вы понимаете, как много это значит. Я горжусь тобой за то, что ты стоишь в такой толпе, и если даже ты один на 100 человек, то помни, что я с тобой и мы побеждаем и проигрываем вместе. Спасибо, что вы были здесь, в Германии. Команда Льюиса, я люблю вас, ребята», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».
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Разбитый болид Феттеля и эмоции призеров — в фотообзоре Гран-при Формулы-1 Гран-при Германии: Феттель на поуле, Сироткин — 12-й, Хэмилтон — 14-й Формула-1. Гран-при Германии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10
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