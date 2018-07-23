Хэмилтон отреагировал на свист в свой адрес на Гран-при Германии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что его сильно освистывали на Гран-при Германии. Хэмилтон выиграл гонку, а его основной соперник в борьбе за титул — немец Себастьян Феттель сошёл с дистанции.

«Сегодня было много освистываний и ненависти ко мне, но я ожидал этого здесь, в Германии. Единственное, что имеет значение, — это команда Льюиса, я видел вас и надеюсь, что вы понимаете, как много это значит. Я горжусь тобой за то, что ты стоишь в такой толпе, и если даже ты один на 100 человек, то помни, что я с тобой и мы побеждаем и проигрываем вместе. Спасибо, что вы были здесь, в Германии. Команда Льюиса, я люблю вас, ребята», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».