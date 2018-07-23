Мотоциклы Ducati Panigale V4S продадут на eBay после Гонки чемпионов

Целых 12 итальянских мотоциклов Ducati Panigale V4S продадут через интернет-аукцион eBay после Гонки чемпионов, которая состоялась в минувшие выходные в Италии на треке Marco Simoncelli Misano World Circuit, в рамках недели World Ducati Week.

Все мотоциклы оформлены в соответствии с индивидуальным стилем тех звезд мотоспорта, которые их пилотировали во время гонки. Это и действующие пилоты команды Ducati в самой престижной гоночной серии MotoGP Андреа Довизиозо и Хорхе Лоренсо , и другие гонщики, имена которых неразрывно связаны с «Дукати», в частности, Данило Петруччи и легендарный австралиец Трой Бэйлисс.

Эти мотоциклы были сделаны и оформлены специально для гонки этого года. На руле — табличка с именем пилота, который ехал на этом мотоцикле, его номером, а также его автографом нестираемыми чернилами.

В ближайшее время все мотоциклы появятся на eBay. Всем покупателям будет предложен и сертификат аутентичности за подписью главы компании Ducati Клаудио Доменикали.

Ducati Panigale V4 — первый серийный мотоцикл Ducati с четырехцилиндровым мотором, позаимствованным у Desmosedici, используемого в гонках MotoGP. В версии Speciale мотоцикл выдает 226 л.с., имеет карбоновые и алюминиевые компоненты и гоночный выхлоп от Akrapovic.