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Каргинов одержал победу на этапе «Шелкового пути»
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Каргинов одержал победу на четвертом этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на четвертом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток длиной 366 км за 4 часа 28 минут 13 секунд.
Вторым стал голландец Мартин ван ден Бринк на "Рено" (отставание +0.59). Третьим стал экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова (+10.04).
В общем зачете среди грузовиков после двух этапов лидирует экипаж команды "КамАЗ-мастер" россиянина Дмитрия Сотникова (15:48.31). Второе место занимает экипаж Каргинова (+14.03), третье — экипаж команды "КамАЗ-мастер" Айрата Мардеева (+23.49).
В зачете внедорожников победу на втором этапе одержал француз Матьё Шеррадори на MCM, показавший время 4 часа 15 минут 43 секунды. Второе место занял саудовец Язид Аль— Раджи на "Мини" (+0.01). Третьим стал испанец Хоан Рома, также выступающий на "Мини" (+2.37). Россиянин Денис Кротов на BMW финишировал четвертым (+18.22).
В лидеры общего зачета вышел Аль-Раджи (14:48.09). Шеррадори поднялся на вторую позицию (46.29). Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, выступающий на "Тойоте", занимает третье место (+55.54).
В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 26 внедорожников и 21 грузовик, к которым 24 июля присоединятся автомобили российского чемпионата по ралли— рейдам. Маршрут проходит через Астраханскую область, а также через Калмыкию, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, финиш запланирован 27 июля на Красной площади. Ралли проходит в восьмой раз.
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