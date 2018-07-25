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Сергей Сироткин: «Гран-при Венгрии будет хорошим вызовом для нас
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Сергей Сироткин: «Гран-при Венгрии будет хорошим вызовом для нас 

Российский стадион 45 минут назад
Фото: Российский стадион
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин считает, что предстоящий этап сезона «Формулы-1» в Венгрии будет непростым для его команды.
— Гран-при Венгрии — еще один этап, следующий сразу следом за предыдущим этапом, но у нас достаточно опыта, чтобы справиться с этим. Здешняя трасса мне очень нравится, у меня было довольно много побед в Венгрии, так что у меня хорошие воспоминания от этого места, — приводит слова гонщика пресс-служба команды. — Уик-энд будет непростым, так как, я полагаю, будет жарко. Плюс конфигурация трека очень требовательна. Тем не менее, этот Гран-при будет хорошим вызовом для нас, мы посмотрим, как работают обновления в преддверии летнего перерыва.
Напомним, что россиянин и его напарник Лэнс Стролл не смогли финишировать в предыдущей гонке в Германии.
Гран-при Венгрии пройдет на трассе «Хунгораринг» с 27 по 29 июля.
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