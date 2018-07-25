Окон может заменить Сайнса в «Рено»

Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон может начать следующий сезон в «Рено» , сообщает NewsOnF1.

По данным источника, 21-летнего француза рассматривают в качестве замены испанцу Карлосу Сайнсу, права на которого принадлежат «Ред Булл», а во французской команде он выступает только на правах аренды.

При этом глава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что хочет сохранить Сайнса в команде.

«Мы хотим дать Карлосу хорошую машину, — сказал Абитебуль. — Хотим, чтобы он остался в «Рено». Так нет повода для беспокойства».

Источники в Испании сообщают, что в ближайшее время Абитебуль встретится с президентом «Рено» Джеромом Столлом, что обсудить состав пилотов на следующий сезон.

Добавим, что после 11 этапов нынешнего чемпионата Сайнс набрал 28 очков и занимает 12-е место, у Окона — 29 очков и 11-е место.