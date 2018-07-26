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Жак Вильнев: «Хэмилтон строит из себя Иисуса и путает Формулу-1 с Голливудом»
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Жак Вильнев: «Хэмилтон строит из себя Иисуса и путает Формулу-1 с Голливудом» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Фото: f1report.ru
Экс-чемпион мира Жак Вильнев раскритиковал поведение пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона. Британец выиграл Гран-при Германии, но во время гонки публика встречала его неодобрительно.
— Хэмилтон не должен удивляться такому приему, — цитирует Вильнева в интервью Autosport. — Он путает Формулу-1 с Голливудом. Все, что он делает, он делает как-то напоказ. В социальных сетях он возомнил себя едва ли не Иисусом. То, как он припал на колени перед своей машиной в квалификации в Германии, напоминало муки Христа. А сказанное им после — не иначе Нагорная проповедь. Ну и его жесты на подиуме всем дали понять, кто именно ниспослал этот благодатный дождь на Хоккенхайм.
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