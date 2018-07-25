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В Формуле 1 скорбят по Серджио Маркионне
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В Формуле 1 скорбят по Серджио Маркионне 

F1News.ru 37 минут назад
Фото: F1News.ru
В среду из Цюриха пришли печальные новости об уходе из жизни Серджио Маркионне. Гоночный мир скорбит по бывшему главе Fiat Chrysler и президенту Ferrari, выражая соболезнования его родным и близким.
Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы 1: «Мы глубоко опечалены уходом из жизни Серджио Маркионне. Он был великим лидером не только в Формуле 1 и автомобильном мире, но и в мировом бизнесе. Своей страстью, энергией и проницательностью он вдохновлял всех вокруг себя, а его вклад в Формулу 1 неоценим.
Он был настоящим другом для всех нас, и его потеря невосполнима. В это трудное время мы выражаем соболезнование его семье, друзьям и коллегам».
Тото Вольфф, руководитель Mercedes Motorsport: «Печальный день для всей Формулы 1. Мы потеряли человека, который поддерживал наш спорт, потеряли жесткого соперника, союзника и друга. В это сложное время мы мысленно с семьей Серджио и Ferrari».
Зак Браун, исполнительный директор McLaren: «Очень печальные новости о Серджио Маркионне. Великолепный лидер и икона автомобильной промышленности».
«Мы очень опечалены новостями об уходе из жизни Серджио Маркионне, — сказано в заявлении Williams. — От лица всей команды мы выражаем соболезнования родным и друзьям Серджио, а также всем в Ferrari».
Короткое заявление опубликовала и пресс-служба Toro Rosso: «Грустный день для мира автоспорта. Вся команда опечалена новостями о смерти Серджио Маркионне. Мы приносим глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и Ferrari».
Шарль Леклер, чью карьеру поддерживал Маркионне, написал несколько слов в социальных сетях: «Грустная новость. Покойся с миром».
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