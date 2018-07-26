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Гран При Венгрии: Ставки букмекеров
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Гран При Венгрии: Ставки букмекеров 

F1News.ru 18 минут назад
Фото: F1News.ru
Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Венгрии. Фаворитом предстоящей гонки букмекеры считают Себастьяна Феттеля, который в 2017-м стартовал с поула на Хунгароринге и уверенно выиграл гонку. Шансы Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо оцениваются несколько ниже.
Ставки букмекеров: Победа в Гран При Венгрии
Феттель 2.87  Хэмилтон 3.75  Ферстаппен 4.33  Риккардо 5.00  Боттас 13.00  Райкконен 15.00  Грожан, Магнуссен, Хюлкенберг, Сайнс, Перес, Окон 1001.00  Леклер 1501.00  Алонсо, Гасли, Хартли 2001.00  Вандорн, Эриксон 3001.00  Стролл, Сироткин 5001.00  После Гран При Германии Льюис Хэмилтон вернул себе лидерство в личном зачете. Его шансы на победу в чемпионате букмекеры оценивают почти в полтора раза выше шансов Себастьяна Феттеля.
Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте
Хэмилтон 1.61  Феттель 2.37  Боттас 101.00  Райкконен, Риккардо, Ферстаппен 201.00  Алонсо, Вандорн, Хюлкенберг, Сайнс, Магнуссен, Грожан, Гасли, Хартли, Перес, Окон, Сироткин, Стролл, Леклер, Эриксон 2501.00  Букмекеры считают, что победу в Кубке конструкторов вновь завоюет Mercedes.
Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов
Mercedes 1.50  Ferrari 2.50  Red Bull 51.00  Force India 3001.00  Haas, Renault, McLaren, Toro Rosso 4001.00  Sauber, Williams 5001.00
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