Ещё
Чейз Кэри: «Мы глубоко опечалены известием о смерти Маркьонне»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чейз Кэри: «Мы глубоко опечалены известием о смерти Маркьонне» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента "Феррари" Серджио Маркьонне.
— Мы глубоко опечалены известием о смерти Серджио Маркьонне, — цитирует Кэри Autosport. — Он был великолепным лидером не только в Формуле-1 и автоиндустрии, но и в мировом бизнесе, демонстрируя настоящую страсть, энергию и проницательность, и вдохновляя всех вокруг. Его вклад в Ф-1 неизмерим. Также он был настоящим другом для всех нас, и нам будет очень его не хватать. В это тяжелое время мы выражаем свои глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам.
Состояние здоровья экс-президента резко ухудшилось на минувшей неделе из-за осложнений после операции, которую он перенес в больнице Цюриха. Маркьонне во главе Ferrari занимался, в том числе, вопросами присутствия компании в автоспорте, в частности, команды «Феррари» в чемпионате Формулы-1.
Спорт-Экспресс: последние новости
Себастьян Феттель: "Не думаю, что после сегодняшней ошибки с трудом усну" Хэмилтон не смог закончить квалификацию "Гран-при Германии" Нико Росберг: "Феттель просто выкинул победу"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел1
Чужая. Загитова не получит главный приз12
Стал известен новый «скромный» заработок Головина5
Газзаев: «Головин сделал правильный выбор»1
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть86
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение