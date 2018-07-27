«Макларен» объявил о переходе Джеймса Ки, «Торо Россо» отрицает

Любимая забава Формулы-1 — контрактные споры. Зачем «Макларен» объявил о переходе техдиректора, о котором ещё не договорился?

В паддоке Формулы-1 — очередной скандал: «Макларен» подтвердил скорый трансфер в команду Джеймса Ки , но уже через несколько часов текущий работодатель инженера — команда «Торо Россо» — опровергла официальное сообщение Уокинга. Франц Тост напомнил, что у Ки действующий контракт с «Торо Россо», и дал понять, что не собирается отпускать своего технического директора к конкурентам.

«Твиттер»-рекрутинг «Макларена»

Утром 26 июля в официальном «твиттере» «Макларена» появилось сообщение о появлении в Уокинге нового технического директора: «Мы рады подтвердить, что Джеймс Ки присоединится к команде». Новость тот же подхватили крупнейшие СМИ, везде отмечалось, что пока неизвестно, когда Ки сможет приступить к обязанностям в «Макларене», учитывая полагающийся в таких случаях период обязательного отпуска.

Однако всего через несколько часов в «твиттере» «Торо Россо» появился совершенно неожиданный ответ от её руководителя Франца Тоста. «У Джеймса Ки долгосрочный действующий контракт с командой. Содержание соглашения конфиденциально, поэтому мы не будем комментировать никакие детали», — заявила от имени руководителя «Торо Россо». И это может значить только одно: «Торо Россо» не намерена просто так отдавать Ки «Макларену».

В Формуле-1 подобное случается крайне редко: все официальные заявления появляются лишь после согласования с армией юристов и правильного оформления всех нюансов. Не секрет, что находящийся в стадии очередной реструктуризации «Макларен» ищет сильные кадры на стороне, но и для «Торо Россо» Ки играет важную роль — он работает в Фаэнце с 2012 года и за счёт работы с моторами «Хонда» в этом сезоне является полезным активом и для «Ред Булл», поскольку те со следующего года тоже перейдут на японские силовые установки. Как же так получилось?

Эхо «Шоколад-гейта»

Судя по всему, «Макларен» уже давно общался с Джеймсом Ки и тот дал принципиальное согласие на переход в Уокинг. В этих переговорах не могло обойтись и без «Торо Россо» — и те тоже, похоже, согласились на переход, но с некоторыми условиями. Однако почему «Макларен» официально заявил о приходе Ки ещё до того, как эти договорённости были достигнуты, — большой вопрос. Одной из причин может быть то, что на фоне нескончаемого потока плохих новостей в «Макларене» очень хотели показать инвесторам и публике, что не всё так плохо.

Дело в том, что за последние несколько месяцев из Уокинга ушли сразу несколько ключевых руководителей. Ещё в апреле «Макларен» уволил технического директора Тима Госса , затем в прессе появились сообщения о конфликте руководства команды с сотрудниками — эпизод вошёл в историю под названием «Шоколад-гейт», а почти сразу после этого с поста руководителя команды ушёл Эрик Булье . Сейчас, на фоне сообщений о приходе Ки, стало известно, что «Макларен» покидает и Мэтт Моррис , директор по инжинирингу. К слову, именно Морриса сотрудники «Макларена» наряду с Булье называли «Неприкасаемыми». «Их никто не уважает. Люди подумывают бойкотировать их брифинги, потому что это уже смешно. В команде токсичная атмосфера», — говорил тогда неназванный сотрудник команды.

В то же время сложно понять, как «Ред Булл», который владеет «Торо Россо», согласился отпустить Ки к соперникам. Во-первых, Ки в паддоке очень высоко ценят как специалиста — именно он привёл «Форс Индия» к её первым подиумам и держал на плаву «Заубер», который после ухода инженера провалился в подвал Кубка конструкторов. Но самое главное в том, что Ки строил первую «Торо Россо» с моторами «Хонда» и во всей структуре Дитриха Матешитца лучше всех разбирается в японских двигателях. И этот опыт был бы очень полезен «Ред Булл» в следующем году, когда Милтон-Кейнс перейдёт к «Хонде». Правда, у «Макларена» есть кое-что, что могло бы заинтересовать «Торо Россо», — гонщики.

Ки в обмен на Норриса

В Фаэнце недовольны Брендоном Хартли и ищут ему замену, ранее «Торо Россо» даже обращалась в «Макларен», чтобы взять в аренду Ландо Норриса, но получила отказ. Внутри молодёжной программы «Ред Булл» единственный кандидат на замену Хартли — Дэн Тиктум из Формулы-3, но у него недостаточно баллов для получения суперлицензии. И по слухам, в «Торо Россо» готовы отпустить Ки в «Макларен» в обмен на кого-то из пилотов — Стоффеля Вандорна, над которым сгущаются тучи, или Ландо Норриса, что выглядит более логичным.