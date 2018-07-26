Тост опроверг информацию об уходе Джеймса Ки

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост опроверг информацию об уходе технического директора команды Джеймса Ки , несмотря на официальное заявление «Макларена» о переходе специалиста. По словам Тоста, у Джеймса Ки есть действующий долгосрочный контракт.

«У Джеймса Ки постоянный долгосрочный контракт с нашей командой, содержание которого является конфиденциальным, детали этого соглашения мы раскрывать не будем», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.

Напомним, что утром 26 июля появилась информация о переходе Джеймса Ки в «Макларен», которая впоследствии была подтверждена британской командой.