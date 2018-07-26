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Тост опроверг информацию об уходе Джеймса Ки
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Тост опроверг информацию об уходе Джеймса Ки 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: F1News.ru
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост опроверг информацию об уходе технического директора команды Джеймса Ки, несмотря на официальное заявление «Макларена» о переходе специалиста. По словам Тоста, у Джеймса Ки есть действующий долгосрочный контракт.
«У Джеймса Ки постоянный долгосрочный контракт с нашей командой, содержание которого является конфиденциальным, детали этого соглашения мы раскрывать не будем», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.
Напомним, что утром 26 июля появилась информация о переходе Джеймса Ки в «Макларен», которая впоследствии была подтверждена британской командой.
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