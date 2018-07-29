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Гонщик «Уильямса» Сироткин доволен первой половиной сезона «Формулы-1»
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Гонщик «Уильямса» Сироткин доволен первой половиной сезона «Формулы-1» 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Российский гонщик команды «Уильямса» Сергей Сироткин оценил результаты первой половины сезона «Формулы-1», сообщает "Советский спорт".
"Я думаю, что можно сказать, что мы завершили первую половину сезона на высоком уровне.
Да, это не так заметно по результатам, но, если посмотреть объективно на то, с каких позиций мы стартовали, нашу стратегию и постоянные синие флаги по ходу гонки, мы можем быть довольны нашим выступлением", — цитирует Сироткина официальный сайт «Уильямса».
Пилот отметил, что команде есть что улучшать. Сироткин добавил, что во время летнего перерыва будет проведен анализ.
Ранее сообщалось, что Сироткин финишировал 16-м по итогам гонки Гран-при Венгрии.
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