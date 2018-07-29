Гонщик «Уильямса» Сироткин доволен первой половиной сезона «Формулы-1»

"Я думаю, что можно сказать, что мы завершили первую половину сезона на высоком уровне.

Да, это не так заметно по результатам, но, если посмотреть объективно на то, с каких позиций мы стартовали, нашу стратегию и постоянные синие флаги по ходу гонки, мы можем быть довольны нашим выступлением", — цитирует Сироткина официальный сайт «Уильямса».

Пилот отметил, что команде есть что улучшать. Сироткин добавил, что во время летнего перерыва будет проведен анализ.

Ранее сообщалось, что Сироткин финишировал 16-м по итогам гонки Гран-при Венгрии.