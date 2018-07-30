Гран-при Венгрии Формулы-1: обзор прессы о победе Льюиса Хэмилтона

СМИ поражаются ошибкам «Феррари» по отношению к Кими, оценивают Сироткина и называют Макса главным разочарованием первой части сезона.

Гонщик «Мерседеса» выиграл гонку на «Хунгароринге» без шансов для Себастьяна Феттеля и «Феррари». Мировая пресса уже называет Льюиса императором и подводит итоги первой половины сезона.

«Льюис — австро-венгерский император»

«Пусть температуры в Венгрии зашкаливали, Хэмилтон и «Мерседес» сохраняли хладнокровие — и британский гонщик одержал победу, которая отправит его на летние каникулы в отличном расположении духа, — пишет Жиль Ричардс из Guardian . — Хэмилтон выиграл в доминирующем стиле после того, как сделал основную работу в квалификации, где взял поул в непростых дождевых условиях. Его круг стал мастер-классом. Несмотря на все усилия «Феррари» с шинной стратегией в гонке, их максимумом стало второе место Феттеля». Мануэль Франко из AS восторгается работой пилота «Мерседеса». «Блестящий пилотаж, абсолютная концентрация. Льюис — австро-венгерский император этого сезона. Да, его „Мерседес“ больше не является быстрейшим, но Льюис всё ещё здесь, он лидирует с существенным отрывом от Феттеля».

А вот «Уильямс» восхищает Франко куда меньше. Недаром абзац про команду испанец озаглавил — «Упадок легенды». «Третья по успешности команда в истории Формулы-1 теперь находится под угрозой банкротства. Надеюсь, они прибавят, всё-таки это легенда», — пишет колумнист. Коллеги Франко из Marca поставили «Уильямсу» за Гран-при оценку 0. Лишь на балл выше испанцы оценили работу «Рено» , чья ошибочная стратегия стоила Сайнсу несколько мест, а Хюлькенберга и вовсе выбила из очковой зоны.

Кого же испанцы похвалят? Конечно, Фернандо Алонсо . «Фернандо продолжает работать на пике и выгрызать фактически каждое доступное очко. Новый диффузор, привезённый в Венгрию, похоже, добавил скорости, но гоночный темп все равно очень плохой. Если вы посмотрите на „Торо Россо“ Гасли, то он выиграл почти 30 секунд, „Хаас“ Магнуссена — более 20», — констатирует Marca. Вам интересно, что думают за рубежом о выступлениях Сироткина? Тогда вот мнение F1i: «В субботу ему не подфартило — либо он попадал в трафик, либо оказывался в боксах в тот момент, когда надо быть на трассе. Но в гонке он хорошо стартовал, оставил позади Стролла и даже немного попрессинговал прогрессирующий „Заубер“ Эрикссона. Посмотрим, как долго ещё будет, прежде чем „Уильямс“ переключится на 2019-й». Странно, что при не самом плохом отзыве портал в итоге поставил россиянину оценку 5,5.

«Феттель все равно не прошёл бы Хэмилтона»

Вернёмся к лидерам и их борьбе за победу. Немецкий Auto Motor und Sport обсуждает тактику Себастьяна Феттеля, который по максимуму откладывал пит-стоп — к слову, затянувшийся из-за проблем с передним левым колесом. «Остановка заняла 4,2 секунды. Это была решающая потеря времени. К 35-му кругу Феттель виртуально сохранял второе место, опережая Боттаса на 24 секунды. „Феррари“ оставляла пилота на трассе максимально долго — в надежде на сейфти-кар. „Тогда Феттель выиграл бы“, — говорят стратеги „Мерседеса“. На кругах перед пит-стопом Феттель попал в трафик. „Это стоило мне трёх или четырёх секунд“, — раздражён Феттель, который по радио требовал синих флагов для Сайнса, Грожана и Переса. „Мерседес“ ответил ростом скорости Боттаса, и благодаря двум быстрым кругам финна Феттель после пит-стопа выехал позади него».

Впрочем, немецкое издание считает, что даже если бы Себ не застрял за вторым «Мерседесом», то не смог бы обогнать первый. «Мог ли Феттель выиграть? Стратеги „Мерседеса“ говорят, что нет. Феттель не мог пройти Боттаса 25 кругов, несмотря на преимущество в шинах. Раз так, то Хэмилтона он не победил бы». Если Хэмилтона все хвалят, то к выступлению его напарника есть вопросы. В ESPN назвали гонку Боттаса «шоком». «У Валттери был шокирующий финиш гонки. Это была неуклюжая концовка, и финн заработал визит к стюардам сразу после клетчатого флага. Учитывая заявления „Мерседеса“ недавно в Сильверстоуне, когда немцы предположили, что „Феррари“ специально выбивала их гонщиков, будет интересно посмотреть, как парни в красном ответят на развитие событий», — пишет Нейт Сондерс.

А Кими Райкконена автор ESPN называет «забытым Айсменом». «Иногда такое ощущение, что „Феррари“ забывает, что у неё каждый гоночный уик-энд есть две машины. На первых кругах гонки удивлённый Райкконен сказал команде, что его бутылка с водой не была подсоединена — команда признала, что забыла сделать это. А затем она забыла сообщить ему об окончании периода виртуального сейфти-кара, потом сказав, что всё произошло слишком быстро», — поражается журналист.

«Упрямство Ферстаппена ведёт к вреду себе самому»

Напоследок перейдём к промежуточным итогам сезона, которые подвёл Джонатан Макэвой из Daily Mail. Лучшим гонщиком первой половины чемпионата он предсказуемо называет Льюиса Хэмилтона. Свой выбор автор объясняет не только стабильностью британца, но и тем, что пилот «Мерседеса» добивается её в условиях серьёзной борьбы за чемпионство: «Он ослепителен под дождём и избегает тенденции к авариям, которая сбивает с пути к титулу Себастьяна Феттеля». К немцу у британского журналиста много вопросов. «Сохранится ли его репутация пилота, который может поспорить с любым гонщиком своего поколения, если Льюис Хэмилтон победит его в этом сезоне? Феттель обладал в первых 12 гонках более быстрой машиной, но в чемпионате лидирует британец. В прошлом сезоне я думал, что Хэмилтон был достаточно хорош, чтобы взять титул за рулём как „Феррари“, так и „Мерседеса“. Похоже, сейчас всё так же», — полагает Макэвой.

Ну а кто же для автора стал пилотом, который разочаровал его в первой части сезона? Это Макс Ферстаппен. «Я восхищаюсь его смелостью, но впал в уныние из-за серии аварий. Даже в самом „Ред Булл“ рвали на себе волосы, когда он разбил машину в третьей практике в Монако. Его упрямство в отказе обуздать свои фанатичные инстинкты ведёт к вреду себе самому», — предупреждает журналист.