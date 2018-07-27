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Тиктум выиграл вторую гонку Формулы-3 в Бельгии, Шварцман — четвёртый
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Тиктум выиграл вторую гонку Формулы-3 в Бельгии, Шварцман — четвёртый 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Motorsport.com
Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Даниэль Тиктум, выступающий в нынешнем сезоне в Европейской Формуле-3, стал победителем второй гонки этапа в Бельгии. Второе место досталось Фабио Шереру, третьим до финиша добрался Джехан Дарувала.
Пилот программы SMP Racing и гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман стал четвёртым. Ещё один россиянини — Никита Троицкий, стал восьмым, Артём Петров, как и Мик Шумахер, до финиша не добрался.
Европейская Формула-3. Бельгия. Вторая гонка
1. Даниэль Тиктум (Motopark) 2. Фабио Шерер (Motopark) 3. Джехан Дарувала (Carlin) 4. Роберт Шварцман (Prema) 5. Энам Ахмед (Hitech Grand Prix 6. Маркус Армстронг (Prema) 7. Саша Фенестраз (Carlin) 8. Никита Троицкий (Carlin) 9. Джонатан Абердейн (Motopark) 10. Алекс Палоу (Hitech Grand Prix)
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