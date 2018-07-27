Тиктум выиграл вторую гонку Формулы-3 в Бельгии, Шварцман — четвёртый

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Даниэль Тиктум, выступающий в нынешнем сезоне в Европейской Формуле-3, стал победителем второй гонки этапа в Бельгии. Второе место досталось Фабио Шереру, третьим до финиша добрался Джехан Дарувала.

Европейская Формула-3. Бельгия. Вторая гонка