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Гран-при Венгрии: «Феррари» проиграла «Мерседесу», «Ред Булл» в ярости
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Гран-при Венгрии: «Феррари» проиграла «Мерседесу», «Ред Булл» в ярости 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Шеф назвал Боттаса вторым пилотом, и он обиделся. Тем временем, Льюис Хэмилтон отправляется в летний отпуск лидером чемпионата.
По ходу уик-энда «Феррари» опережала «Мерседес» и выглядела главным фаворитом «Хунгароринга», где «Серебряные стрелы» традиционно теряют в скорости. Однако победа в квалификации, верная тактическая схема и безошибочный пилотаж Льюиса Хэмилтона предопределили вторую подряд победу британца. И на летний перерыв действующий чемпион уходит с внушительным отрывом в 24 очка. Он мог бы быть и больше, если бы не сомнительные манёвры Валттери Боттаса в конце гонки. Подводим основные итоги заключительного этапа первой половины сезона Формулы-1.
Хэмилтон уходит в отпуск лидером
«Феррари» проиграла в гонке, которую рассчитывала выиграть. В субботу, казалось, лишь дождь помешал «Скудерии» одержать верх, но красные машины и в гонке ничего не смогли противопоставить «Серебряным стрелам». Феттель выбрал альтернативную стратегию — старт на более жёсткой резине и переход на «ультрасофт» в концовке дистанции, однако она с самого начала дала сбой: гонщика слишком долго держали на трассе, и в итоге с пит-стопа он вернулся позади Боттаса. Заедь Себ парой кругов раньше, он сумел бы выехать впереди Валттери и погнаться за Хэмилтоном, не стирая шины позади второго «Мерседеса». «С такой скоростью шансов у нас не было», — развёл руками Феттель.
Соответственно, для Льюиса Хэмилтона Гран-при Венгрии сложился как нельзя лучше — на протяжении всей гонки ничто не угрожало победе британца. «Мы знаем, что в этом году „Феррари“ обычно быстрее, но когда речь идёт о том, чтобы собрать всё воедино, если мы говорим о тактике победы в чемпионате, одной скорости мало, — заявил Льюис. — Я думаю, к этому моменту мы, как команда, справились лучше». По итогам двенадцати гонок Хэмилтон уходит на перерыв лидером чемпионата — его преимущество составляет 24 очка. А ведь ещё год назад ситуация была обратной: тогда первым в турнирной таблице был Феттель, но те 14 очков так и не сыграли. Всё может резко измениться и в этот раз, и нынешний отрыв ничего Хэмилтону не гарантирует, но в Бельгии психологическое преимущество будет на его стороне.
Боттас: первый страйк
Под финиш заезда главным злодеем гонки стал Валттери Боттас. Финн умудрился устроить два столкновения и лишь чудом не выбил с трассы Феттеля с Риккардо. И сам при этом добрался до финиша! В обоих случаях проблемы были одни и те же — Боттас ошибается на торможении, блокирует колёса и приезжает в машину соперника. Судьи в итоге выписали гонщику 10 секунд штрафа, но он ни на что не повлиял: Боттас «привёз» Гасли на финише более 20 и сохранил пятое место. «Очень жаль, что так вышло, ведь Валттери заслуживал подиума, он был просто невероятным вторым пилотом!» — посочувствовал своему гонщику Тото Вольф, руководитель «Мерседеса». Эта жалость финну пришлась не по душе: «Во-первых, больно слышать такое, а во-вторых — я не вижу вообще ничего позитивного для себя в этой гонке. Я хотел более высокого результата, — сказал он. — Мы ещё поговорим о „втором пилоте“». В первой половине сезона Боттас смотрелся весьма сильно, и хотя регулярно проигрывал Хэмилтону в гонках, часто — не по своей вине. Пару раз Валттери даже приходилось жертвовать своей гонкой, чтобы помочь напарнику. Однако многие отмечали, что сам финн не допускает ошибок, немного везения, и он был бы среди лидеров чемпионата. Но после этой гонки сказать такого про Боттаса уже нельзя. Единственная хорошая новость: до следующей гонки четыре недели — полно времени, чтобы восстановиться.
Полностью посмотреть видео вы можете в официальном «инстаграме» Формулы-1.
Гонщик дня: Даниэль Риккардо
Второй Гран-при подряд Даниэль Риккардо вынужден был начинать из глубины пелотона, и в этот раз — на «Хунгароринге» — это особенно печально, поскольку «Ред Булл» здесь всегда претендует на победу. Тем не менее, Риккардо провёл ещё отличную гонку, и даже после столкновения с Эрикссоном на первом круге — что отбросило Дэна совсем далеко — продолжил борьбу: обогнал половину пелотона, филигранно опередил разбушевавшегося Боттаса и завоевал 12 очков. «Он отбивался чересчур, но я всё равно хотел обогнать его на трассе, а не ждать потом штрафа», — заявил Риккардо, выбранный болельщиками Гонщиком дня.
Однако на самом деле это был не самый удачный день для «Ред Булл». Здесь австрийцы рассчитывали бороться за победу, но «Мерседесы» и «Феррари» оказались «быкам» не по зубам: Риккардо не догнал бы Боттаса, если бы тот не устроил гонки на выживание. Да и сход Макса Ферстаппена на первых кругах стал большим ударом — он шёл пятым, сразу позади квартета лидеров, и наверняка набрал бы немало очков. «Мы платим миллионы фунтов за моторы, якобы продукт первого класса, произведение искусства. Но вы и сами видите, что эти двигатели до такого уровня не дотягивают, — не скрывал раздражения Кристиан Хорнер. — Посмотрим, как на этот раз будет оправдываться Сириль Абитебуль». Отношения «Ред Булл» и «Рено» снова накалены до предела, но австрийцев можно понять: французские моторы сейчас ломаются чаще всех.
Полностью посмотреть видео вы можете в официальном «инстаграме» Формулы-1.
«Рено» во главе середины пелотона
Парадоксально, но при этом заводская команда «Рено» завершила первую половину сезона на четвёртом месте, да ещё и с запасом в 16 очков над «Хаасом», чей болид в последних гонках очевидно быстрее. В общем зачёте седьмое место за Нико Хюлькенбергом, своего рода лидером середины пелотона. Команде, тем не менее, необходимо решить проблемы с надёжностью — хотя заводские машины в последнее время реже сходят с дистанции, разве что у Хюлькенберга отказал мотор в Шпильберге. Но вот в Венгрии подвела тактика: ранние пит-стопы выбили Нико из очковой зоны и стоили пары мест Сайнсу. Что касается «Хааса», то американская команда по собственной вине потеряла в начале сезоне огромное количество очков — один только двойной сход в Мельбурне чего стоил. Однако уже то, что всего на третий год в Формуле-1 «Хаас» на середине сезона опережает «Форс Индия» и «Макларен» — уже достижение. Правда, удержать его до конца чемпионата будет не так легко. А вот для «Форс Индия» Гран-при Венгрии — это была, возможно, последняя гонка в том виде, в котором она выступала в Формуле-1 последние десять лет. Всё идёт к смене владельца (в лучшем случае), после чего многое придётся выстраивать заново.
Гасли оправдывает ожидания
Главным открытием первой половины сезона стал Шарль Леклер, которого уже сейчас сватают в «Феррари». Правда, в последних гонках монегаску не везёт и блеснуть не удаётся, зато это получается у других: на Гран-при Венгрии лучшим позади топ-команд стал Пьер Гасли, который теперь всего три очка уступает Эстебану Окону и опережает в чемпионате Ромена Грожана. А ведь с момента дебюта Гасли в Формуле-1 ещё не прошло и года. Теперь 22-летний француз стал лидером и главной надеждой «Торо Россо». И последним примером тех времён, когда молодёжная программа «Ред Булл» работала эффективно. По слухам, «Торо Россо» ищет напарника французу среди гонщиков «Макларена», и если они верны, неясно, как Фаэнца справится в следующем году без Джеймса Ки, ведь основные силы «Ред Булл» будут направлены на переход главной команды на «Хонду». Будем надеяться, что даже в таких условиях Гасли будет время от времени выдавать такие же сильные гонки.
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