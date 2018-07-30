Хэмилтон признал вклад Боттаса в свою победу на Гран-при Венгрии 

Британский гонщик «Мерседеса» в Формуле-1 Льюис Хэмилтон признал вклад своего напарника финна Валттери Боттаса в свою победу на Гран-при Венгрии, о чём действующий чемпион написал на своей странице в «Инстаграме».
«Хочу поблагодарить Валттери Боттаса. Без его отличного пилотажа команда могла бы и не выиграть, поскольку под конец гонки борьба могла быть очень плотной. Своим сражением он помог нам как команде завоевать на три очка больше, чем „Феррари“. Не надо забывать, что приоритет для команды — выигранные гонки и Кубок конструкторов. Сегодня Валттери сыграл в этом ключевую роль. В итоге Боттас помог и мне, поддержав своего напарника, так что я должен отдать ему должное. Мы с огромным уважением относимся друг к другу», — написал Хэмилтон.