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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Феттель — 2-й, Сироткин — 16-й
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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Феттель — 2-й, Сироткин — 16-й 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Motorsport.com
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Венгрии. Второе место досталось пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, третьим финишировал его напарник Кими Райкконен.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 16-м, его напарник Лэнс Стролл — 17-м.
По ходу последних кругов гонки Валттери Боттас столкнулся сначала с Себастьяном Феттелем, а затем и с Даниэлем Риккардо, стюарды рассмотрят инциденты  после финиша заезда.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Кими Райкконен («Феррари»)
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
5. Валттери Боттас («Мерседес»)
6. Пьер Гасли («Торо Россо»)
7. Кевин Магнуссен («Хаас»)
8. Фернандо Алонсо («Макларен»)
9. Карлос Сайнс («Рено»)
10. Ромен Грожан («Хаас»)
11. Брендон Хартли («Торо Россо»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. Эстебан Окон («Форс Индия»)
14. Серхио Перес («Форс Индия»)
15. Маркус Эрикссон («Заубер»)
16. Сергей Сироткин («Уильямс»)
17. Лэнс Стролл («Уильямс»)
Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал.
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