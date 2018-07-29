Хэмилтон выиграл «Гран-при Венгрии», Феттель — второй

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Венгрии». Вторым и третьим финишировали Себастьян Феттель и Кими Райкконен из «Феррари».

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира

12-й этап

"Гран-при Венгрии"

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari)

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari)

4. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing)

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes)

6. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)

7. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren)

9. Карлос Сайнс (Испания, Renault)

10. Ромэн Грожан (Франция, Haas)

11. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso)

12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)

13. Эстебан Окон (Франция, Force India)

14. Серхио Перес (Мексика, Force India)

15. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber)

16. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams)

17. Лэнс Стролл (Канада, Williams)

Не финишировали: Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing), Шарль Леклер (Монако, Sauber). ​