Валттери Боттас не планирует помогать Хэмилтону

На заключительных кругах гонки в Хоккенхайме руководство Mercedes попросило Валттери Боттаса не атаковать Льюиса Хэмилтона в борьбе за первое место, хотя на машине финна была более свежая резина. В Германии Валттери выполнил просьбу, но в Венгрии заявил, что у него нет планов помогать напарнику в борьбе за титул.

Валттери Боттас: «Я продолжаю верить, что нам с Льюисом и дальше позволят свободно бороться в гонках. Очевидно, что все зависит от конкретной ситуации, но у меня нет планов выполнять роль помощника. Мы с ним в равных условиях, и я надеюсь, что так будет продолжаться и в оставшихся гонках сезона.

Я понимаю, почему в Германии команда приняла такое решение. Они хотели заработать максимум очков, и я уверен — решение было бы точно таким же, сели бы в тот момент лидировал я».