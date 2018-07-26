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Валттери Боттас не планирует помогать Хэмилтону
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Валттери Боттас не планирует помогать Хэмилтону 

F1News.ru 58 минут назад
Фото: F1News.ru
На заключительных кругах гонки в Хоккенхайме руководство Mercedes попросило Валттери Боттаса не атаковать Льюиса Хэмилтона в борьбе за первое место, хотя на машине финна была более свежая резина. В Германии Валттери выполнил просьбу, но в Венгрии заявил, что у него нет планов помогать напарнику в борьбе за титул.
Валттери Боттас: «Я продолжаю верить, что нам с Льюисом и дальше позволят свободно бороться в гонках. Очевидно, что все зависит от конкретной ситуации, но у меня нет планов выполнять роль помощника. Мы с ним в равных условиях, и я надеюсь, что так будет продолжаться и в оставшихся гонках сезона.
Я понимаю, почему в Германии команда приняла такое решение. Они хотели заработать максимум очков, и я уверен — решение было бы точно таким же, сели бы в тот момент лидировал я».
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