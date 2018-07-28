Валттери Боттас: Результат мог быть и хуже

Валттери Боттас квалифицировался вторым в Венгрии, более двух десятых уступив Льюису Хэмилтону . Гонщик Mercedes признал, что напарник был быстрее, но он постарается навязать ему борьбу в гонке.

Валттери Боттас: «Закончив свой круг, я возглавил протокол, но Льюису удалось лучше проехать попытку. Это был критический момент, поскольку мы выехали на свежих шинах. Льюис оказался быстрее, но он позже меня ехал свой круг, а трасса подсыхала.

Команда завоевала первый ряд на старте — отличный результат, могло быть и хуже. Ну а завтра мы поборемся — я с нетерпением этого жду».