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Валттери Боттас: Результат мог быть и хуже
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Валттери Боттас: Результат мог быть и хуже 

F1News.ru 22 минуты назад
Фото: F1News.ru
Валттери Боттас квалифицировался вторым в Венгрии, более двух десятых уступив Льюису Хэмилтону. Гонщик Mercedes признал, что напарник был быстрее, но он постарается навязать ему борьбу в гонке.
Валттери Боттас: «Закончив свой круг, я возглавил протокол, но Льюису удалось лучше проехать попытку. Это был критический момент, поскольку мы выехали на свежих шинах. Льюис оказался быстрее, но он позже меня ехал свой круг, а трасса подсыхала.
Команда завоевала первый ряд на старте — отличный результат, могло быть и хуже. Ну а завтра мы поборемся — я с нетерпением этого жду».
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