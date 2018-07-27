Российский пилот Шварцман стал лучшим среди дебютантов в первой гонке этапа «Формулы-3» 

ФРАНКОРШАМ /Бельгия/, 27 июля. /ТАСС/. Российский пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман стал в пятницу лучшим среди дебютантов в первой гонке этапа европейской «Формулы-3», которая проходит в эти дни в бельгийском Спа.
Шварцман занял в гонке шестое место. В его честь на автодроме «Спа-Франкоршам» звучал гимн России. Российский пилот Никита Троицкий в результате контакта с соперником был вынужден завершить гонку досрочно.
Вторая гонка чемпионата стартует в пятницу 16:05 мск. Кроме того, в 17:30 мск стартует гонка еврокубка Формулы Renault 2.0, в которой примут участие россияне Александр Вартанян и Александр Смоляр.
Последние выходные июля на бельгийском автодроме завершатся четвертым этапом сезона Blancpain GT Endurance Cup. В гонке примут участие пилоты программы SMP Racing: Виталий Петров и Денис Булатов на Mercedes AMG GT3 (третий пилот — британец Майкл Медоуз) и Михаил Алешин, выступающий на Ferrari 488 GT3 (напарники по экипажу — испанский пилот Мигель Молина и итальянский гонщик Давиде Ригон). Для Алешина и Петрова это будет второй суточный марафон за последние полтора месяца — в середине июня они выступали на новом российском прототипе BR1 в гонке " 24 часа Ле-Мана".