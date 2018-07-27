Российский пилот Шварцман стал лучшим среди дебютантов в первой гонке этапа «Формулы-3»

ФРАНКОРШАМ /Бельгия/, 27 июля. / ТАСС /. Российский пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман стал в пятницу лучшим среди дебютантов в первой гонке этапа европейской «Формулы-3», которая проходит в эти дни в бельгийском Спа.

Шварцман занял в гонке шестое место. В его честь на автодроме «Спа-Франкоршам» звучал гимн России. Российский пилот Никита Троицкий в результате контакта с соперником был вынужден завершить гонку досрочно.

Вторая гонка чемпионата стартует в пятницу 16:05 мск. Кроме того, в 17:30 мск стартует гонка еврокубка Формулы Renault 2.0, в которой примут участие россияне Александр Вартанян и Александр Смоляр.