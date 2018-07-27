Серхио Перес: «Ситуация в „Форс Индии“ критическая»

Пилот «Форс Индии» Серхио Перес назвал ситуацию в команде «критической». Ранее сообщалось, что команда близка к банкротству и после летнего перерыва может быть закрыта из-за отсутствия денег.

— На данный момент ситуация критическая, — цитирует гонщика Autosport. — Не секрет, что финансовые проблемы сдерживают прогресс команды, но мы занимаем пятое место в Кубке конструкторов. Это говорит о большом потенциале нашего коллектива.