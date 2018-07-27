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Серхио Перес: «Ситуация в „Форс Индии“ критическая»
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Серхио Перес: «Ситуация в „Форс Индии“ критическая» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот «Форс Индии» Серхио Перес назвал ситуацию в команде «критической». Ранее сообщалось, что команда близка к банкротству и после летнего перерыва может быть закрыта из-за отсутствия денег.
— На данный момент ситуация критическая, — цитирует гонщика Autosport. — Не секрет, что финансовые проблемы сдерживают прогресс команды, но мы занимаем пятое место в Кубке конструкторов. Это говорит о большом потенциале нашего коллектива.
До этого появилась информация, что команду приобрел канадский бизнесмен Лоуренс Стролл — отец пилота «Уильямса» Лэнса Стролла.
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