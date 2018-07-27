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Феттель победил во второй свободной практике Гран-при Венгрии
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Феттель победил во второй свободной практике Гран-при Венгрии 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
На автодроме «Хунгароринг» прошла вторая свободная практика для гонщиков «Формулы-1». Лучшее время показал пилот команды Ferrari Себстьян Феттель. Его победное время составило 1 минуту 16,834 секунды. Вторым оказался Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим стал его партнер по команде Даниэль Риккардо.
Российский гонщик Williams Сергей Сироткин показал худший результат, заняв 20-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл выступил чуть лучше, расположившись на 18-й позиции.
Напомним, что ранее первую свободную практику выиграл австралиец Даниэль Риккардо. Сироткин был 19-м.
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