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Формула-1. Гран-при Венгрии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Формула-1. Гран-при Венгрии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 27 июля, на трассе «Хунгароринг» состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2018 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 по московскому времени, вторая начнётся в 16:00.
После 11 Гран-при первое место в личном зачёте чемпионата мира занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Венгрии
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Венгрии
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