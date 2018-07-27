Формула-1. Гран-при Венгрии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 июля, на трассе «Хунгароринг» состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2018 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 по московскому времени, вторая начнётся в 16:00.

После 11 Гран-при первое место в личном зачёте чемпионата мира занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Венгрии

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Венгрии