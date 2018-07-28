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Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сегодня, 28 июля, на автодроме «Хунгароринг» под Будапештом состоится третья свободная практика 12-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
После 11 Гран-при первое место в личном зачёте чемпионата мира занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция третьей практики
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