Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 28 июля, на автодроме «Хунгароринг» под Будапештом состоится третья свободная практика 12-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.

После 11 Гран-при первое место в личном зачёте чемпионата мира занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция третьей практики