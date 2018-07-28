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Алонсо раздражён тем, что его переговоры с командой часто попадают в эфир Гран-при «Формулы-1»
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Алонсо раздражён тем, что его переговоры с командой часто попадают в эфир Гран-при «Формулы-1» 

RT на русском 1 час назад
Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо, выступающий за «Макларен» посетовал, что его переговоры с командой во время этапов Гран-при слишком часто попадают в эфир трансляции.
«Формула 1 уже надоела с моим радио. Не понимаю, что у них за проблема. Но да, у них вроде такое хобби, удачи им. Печально, что гонки настолько неинтересные, что им приходится транслировать по ТВ мои радиопереговоры», — приводит слова Алонсо Motorsport.
По итогам квалификации, большая часть которой прошла под проливным дождём, Алонсо занял 11-е место.
Ранее сообщалось, что в «Уильямсе» объяснили результат Сироткина в квалификации Гран-при Венгрии невезением.
RT на русском: последние новости
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