Алонсо раздражён тем, что его переговоры с командой часто попадают в эфир Гран-при «Формулы-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо , выступающий за «Макларен» посетовал, что его переговоры с командой во время этапов Гран-при слишком часто попадают в эфир трансляции.

«Формула 1 уже надоела с моим радио. Не понимаю, что у них за проблема. Но да, у них вроде такое хобби, удачи им. Печально, что гонки настолько неинтересные, что им приходится транслировать по ТВ мои радиопереговоры», — приводит слова Алонсо Motorsport.

По итогам квалификации, большая часть которой прошла под проливным дождём, Алонсо занял 11-е место.

Ранее сообщалось, что в «Уильямсе» объяснили результат Сироткина в квалификации Гран-при Венгрии невезением.