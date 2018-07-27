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Алонсо заявил, что видит яркое будущее «Макларена» в «Формуле-1»
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Алонсо заявил, что видит яркое будущее «Макларена» в «Формуле-1» 

RT на русском 1 час назад
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанец Фернандо Алонсо, выступающий за «Макларен», рассказал о доработке болида нынешнего сезона и перспективах команды на следующий год.
«Мы упорно работаем и очень глубоко изучаем слабости машины. Кое-что будет исправлено в этом году. Но скажем так, 70% полученной информации будет использовано при работе с новой машиной. На решение ряда проблем понадобится 3-4 месяца, с учётом этого лучше вкладывать знания в следующий сезон. Теперь, с пониманием проблемы, я вижу более ясное и яркое будущее для нас», — приводит слова Алонсо ESPN.
Алонсо выступает за «Макларен» с 2015 года. По итогам 11 Гран-при нынешнего сезона испанец занимает восьмое место в личном зачёте. В Кубке конструкторов «Макларен» располагается на седьмом месте.
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