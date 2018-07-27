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Риккардо — лучший в первой тренировке Гран-при Венгрии, Сироткин — 19-й
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Риккардо — лучший в первой тренировке Гран-при Венгрии, Сироткин — 19-й 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: autosport.com.ru
На автодроме «Хунгароринг» в Венгрии завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, второй результат у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Тройку лучших замкнул партнёр Риккардо по команде Макс Ферстаппен.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил сессию с 19-м временем, его напарник Лэнс Стролл показал 14-й результат.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая практика
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.17,613  2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,079  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,088  4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,335  5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,423  6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,857  7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,530  8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,412  9. Карлос Сайнс («Рено») — +1,515  10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,574  11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,739  12. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2,077  13. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,228  14. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,399  15. Эстебан Окон («Форс Индия») — +2,452  16. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,538  17. Серхио Перес («Форс Индия») — +2,546  18. Антонио Джовинацци («Заубер») — +2,680  19. Сергей Сироткин («Уильямс») +2,694  20. Маркус Эрикссон («Заубер») — +3,084.
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