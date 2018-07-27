На автодроме «Хунгароринг» в Венгрии завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, второй результат у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Тройку лучших замкнул партнёр Риккардо по команде Макс Ферстаппен.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил сессию с 19-м временем, его напарник Лэнс Стролл показал 14-й результат.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая практика
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.17,613 2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,079 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,088 4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,335 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,423 6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,857 7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,530 8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,412 9. Карлос Сайнс («Рено») — +1,515 10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,574 11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,739 12. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2,077 13. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,228 14. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,399 15. Эстебан Окон («Форс Индия») — +2,452 16. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,538 17. Серхио Перес («Форс Индия») — +2,546 18. Антонио Джовинацци («Заубер») — +2,680 19. Сергей Сироткин («Уильямс») +2,694 20. Маркус Эрикссон («Заубер») — +3,084.