Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10

Сегодня, 29 июля, на автодроме «Хунгароринг» под Будапештом состоится гонка 12-го этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии. После 10-го этапа в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Россиянин Сергей Сироткин из команды «Уильямс» занимает 20-е место, пока не набрав очков.

Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция гонки