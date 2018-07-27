Ещё
Формула-1. Гран-при Венгрии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Далее:
Читайте также:
Ещё

Формула-1. Гран-при Венгрии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция 

Чемпионат.com 27 июля 2018
Фото: f1report.ru
Сегодня, 27 июля, на трассе «Хунгароринг» состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2018 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 по московскому времени, вторая начнётся в 16:00.
После 11 Гран-при первое место в личном зачёте чемпионата мира занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Венгрии
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Венгрии
Чемпионат.com: последние новости
Феттель — лучший во второй практике Гран-при Венгрии, Сироткин — двадцатый Формула-1. Гран-при Венгрии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция Скончался президент «Феррари» Серджио Маркьонне
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова высказалась о наградах для футболистов84
Награждение футболистов возмутило российских спортсменов482
«Хотел жениться после Игр»: о чем мечтал убитый Тен
Дзюба сделал смелое предложение Путину100
Футболисты получили свои награды101
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:17
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда
Легкая атлетика Статьи
Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине
Прочее Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение